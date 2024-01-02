Trabzonspor'da sağ bek alternatifi Bünyamin

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Antalyaspor forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Bünyamin Balcı ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sağ bek alternatifi Bünyamin
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02 Ocak 2024 11:19
Savunmanın sağına kesin olarak takviye yapacak olan Trabzonspor, alternatif isimler için de görüşmelerde bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi, ciddi bir şekilde Antalyaspor'un 23 yaşındaki genç sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Bünyamin Balcı için istenen bonservisin 5 Milyon Euro olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan Valentin Rosier'le görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Fransız sağ bekle anlaşamazsa Bünyamin'i renklerine bağlayacak.

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