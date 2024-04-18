Trabzonspor'da Nicolas Pepe kararını veriyor

Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin uzağında bir performans ortaya koyan Nicolas Pepe, kiralık sözleşmesinin bitiminin ardından geleceğine karar verecek.
Pepe'nin, Avrupa'ya dönme düşüncesinde olduğu ve bu yüzden menajerlerine de burada kendisine kulüp bakmalarını istediği öğrenildi.
Nicolas Pepe, bu sezon süre aldığı 15 maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Pepe'nin, Avrupa'ya dönme düşüncesinde olduğu ve bu yüzden menajerlerine de burada kendisine kulüp bakmalarını istediği öğrenildi.
Nicolas Pepe, bu sezon süre aldığı 15 maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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