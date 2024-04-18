Trabzonspor'da Nicolas Pepe kararını veriyor

Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin uzağında bir performans ortaya koyan Nicolas Pepe, kiralık sözleşmesinin bitiminin ardından geleceğine karar verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Nicolas Pepe kararını veriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2024 11:31
Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin uzağında bir performans ortaya koyan Nicolas Pepe, kiralık sözleşmesinin bitiminin ardından geleceğine karar verecek.

Pepe'nin, Avrupa'ya dönme düşüncesinde olduğu ve bu yüzden menajerlerine de burada kendisine kulüp bakmalarını istediği öğrenildi.

Nicolas Pepe, bu sezon süre aldığı 15 maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery