Trabzonspor'da Mislav Orsic göreve: Petkovic

Yeni sezonda hücum hattını sağlam temeller üzerine oluşturmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu çerçevede Bruno Petkovic transferine onay vermişti. Yönetim kurulu da Orsic ile Petkovic'i eski günlerdeki gibi yeniden bir araya getirmenin hesaplarını yapıyor. Sezon başında Hırvat kanat oyuncusunu kadrosuna katmasına rağmen ekürisi için son ana kadar yaptığı girişimlerden sonuç çıkaramayan bordo-mavili takım, yetenekli golcüyü yeniden gündeme aldı.
"2.5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR"
Trabzonspor, bu sefer bonservisi Dinamo Zagreb'de olan ve sözleşmesinde "2.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Petkovic'i ikna etmek için Orsic kozunu kullanmayı düşünüyor. Bu arada sakatlığını atlatıp forma giymeye başlayan Orsic, daha önce verdiği bir röportajda "Petkovic ile çok iyi arkadaşız. Birbirimize birçok gol için asist yaptık. Birlikte gol sevinçleri yaşadık. Eğer onunla tekrar oynama fırsatım olursa bundan mutlu olurum" demişti.
"2.5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR"
Trabzonspor, bu sefer bonservisi Dinamo Zagreb'de olan ve sözleşmesinde "2.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Petkovic'i ikna etmek için Orsic kozunu kullanmayı düşünüyor. Bu arada sakatlığını atlatıp forma giymeye başlayan Orsic, daha önce verdiği bir röportajda "Petkovic ile çok iyi arkadaşız. Birbirimize birçok gol için asist yaptık. Birlikte gol sevinçleri yaşadık. Eğer onunla tekrar oynama fırsatım olursa bundan mutlu olurum" demişti.
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