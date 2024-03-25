Trabzonspor'da kritik viraj

Trabzonspor'u milli aradan sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden zorlu 10 karşılaşmaya çıkacak.
Beşiktaş'la üçüncülük mücadelesi veren bordo-mavili takım ligde dördü evinde dördü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. 3 Nisan Çarşamba günü Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor daha sonra sırasıyla Sivasspor, Kayserispor (D), Gaziantep, Samsunspor (D), İstanbulspor, Başakşehir (D) ve Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu maçlar Karadeniz ekibinin ligdeki sıralamasını belirleyecek.
Trabzonspor en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fatih Karagümrük'le finale yükselme mücadelesi verecek. Yarı final turundaki ilk maç Trabzon'da, rövanş karşılaşması ise İstanbul'da yapılacak.
Beşiktaş'la üçüncülük mücadelesi veren bordo-mavili takım ligde dördü evinde dördü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. 3 Nisan Çarşamba günü Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor daha sonra sırasıyla Sivasspor, Kayserispor (D), Gaziantep, Samsunspor (D), İstanbulspor, Başakşehir (D) ve Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu maçlar Karadeniz ekibinin ligdeki sıralamasını belirleyecek.
Trabzonspor en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fatih Karagümrük'le finale yükselme mücadelesi verecek. Yarı final turundaki ilk maç Trabzon'da, rövanş karşılaşması ise İstanbul'da yapılacak.
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