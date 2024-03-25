Trabzonspor'da kritik viraj

Trabzonspor, milli aranın ardından birbirinden zorlu 10 karşılaşmaya çıkacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da kritik viraj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 12:13
Trabzonspor'u milli aradan sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden zorlu 10 karşılaşmaya çıkacak.

Beşiktaş'la üçüncülük mücadelesi veren bordo-mavili takım ligde dördü evinde dördü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. 3 Nisan Çarşamba günü Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor daha sonra sırasıyla Sivasspor, Kayserispor (D), Gaziantep, Samsunspor (D), İstanbulspor, Başakşehir (D) ve Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu maçlar Karadeniz ekibinin ligdeki sıralamasını belirleyecek.

Trabzonspor en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fatih Karagümrük'le finale yükselme mücadelesi verecek. Yarı final turundaki ilk maç Trabzon'da, rövanş karşılaşması ise İstanbul'da yapılacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery