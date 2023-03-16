Trabzonspor'da büyük hüsran!

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerinden kopan geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'un kongre kararı almasına iten nedenlerin başında sportif başarı ile futbolcu maliyetlerinin örtüşmemesi yatıyor. Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan ve şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düşen Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı forvetlerden beklediği verimi alamayarak hayal kırıklığı yaşadı. Bordo-mavili kulübe yıllık maliyetleri 140 milyon TL'ye yaklaşan Umut Bozok ve Gomez'in Süper Lig'de attığı gol sayısı ise 7, Avrupa'da 2 ve Ziraat Türkiye Kupası 2 olmak üzere toplam 11 gol atabildi



Umut'un maliyeti 40 milyon TL



Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı. Spor Toto Süper Lig'de 3, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er gol atan oyuncu toplamda 5 gol attı. Fransa'nın Lorient takımına 3 taksitte ödenmek şartıyla 2 milyon euro'ya transfer edilen oyuncu Trabzonspor'dan yıllık 26 milyon 250 bin TL kazanıyor. Tecrübeli oyuncunun bordomavili kulübe yıllık maliyeti 40 milyon TL'yi buluyor.



Gomez: 70 milyon TL



Sezon başında İspanya'nın Valencia kulübünden 4 taksit halinde ödemek şartıyla 3 milyon euro karşılığında transfer edildiği açıklanan Gomez, yıllık 1 milyon 750 bin euro kazanacak (35 milyon 190 bin TL). İmaj hakkı 1 milyon 250 bin euro (25 milyon 225 Bin TL) olan oyuncunun Trabzonspor'a yıllık maliyeti ise 70 milyon TL'yi buluyor. Uruguaylı forvet, Süper Lig'de 4, Avrupa'da 1 ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 gole imza attı.



Kazanacaklarını karşılamadı



Bordo-mavili kulübe yıllık maliyetleri 140 milyon TL'ye yaklaşan Umut Bozok ve Gomez'in Spor Toto Süper Lig'de attıkları gol sayısı 6, Avrupa'da 2 ve Ziraat Türkiye Kupası 2 olmak üzere toplam 10 gol. Trabzonspor'da, Cornelius'un ayrılmasından sonra transfer edilen Umut ve Gomez'in, attıkları 1 golün maliyeti Trabzonspor'a 14 milyon TL'ye mal oldu.



Cornelius 13 gol atmıştı



Fırtına'nın Kopenhag kulübüne sattığı Andreas Cornelius, geçen sezon 23 maçlık bölümünde ise Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 13 gole imza atmıştı. Danimarkalı oyuncu, bu sezon ilk 4 hafta formasını giydiği bordo-mavili takımda 1 gol kaydetmişti. Süper Kupa'da ise 2 gol atmıştı.



Sörloth etkisi



2019-20 sezonunda Trabzonspor'un forvet hattında Alexander Sörloth fırtınası esti... Söz konusu dönemde Norveçli golcü Sörloth tek başına 24 haftalık periyotta 19 gol attı. Bordo-mavililer toplamda ise aynı periyotta 57 gole ulaştı.





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