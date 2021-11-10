Trabzonspor'da Afrika Kupası ayarı

Ocak ayında yapılacak olan Afrika Kupası öncesi, Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çalışmalarını Afrika Kupası'na gidecek olan Edgar Ie ve Djaniny üzerinden şekillendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'da Afrika Kupası ayarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2021 12:15
Trabzonspor'un Gineli stoperi Edgar Ie ve Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny, Afrika Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyecekler. Bu nedenle bordo mavililer, iki futbolcusundan 1 ay süreyle yararlanamama durumuyla karşı karşıya.

Teknik direktör Abdullah Avcı da ara transfer dönemi için yapılan çalışmaları Edgar ve Djaniny üzerinden şekillendirdi. Deneyimli hocanın yönetimden savunma ve forvete takviye istediği belirtildi.

Afrika Kupası 9 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2022'de oynanacak final maçıyla son bulacak.

DÖRT FUTBOLCU TAKIMA DÖNÜYOR

Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını sarıyor. Karadeniz ekibinde Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar Ie'nin yanı sıra tedavileri devam eden Peres, Koita ve Hüseyin Türkmen takıma dönecek.

Bordo mavililerin Gaziantep FK maçına cezalı Uğurcan Çakır ile sağ diz ön çapraz bağları kopan Gervinho ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas dışında tam kadro ile çıkması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.