Trabzonspor'da Afrika Kupası ayarı

Trabzonspor'un Gineli stoperi Edgar Ie ve Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny, Afrika Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyecekler. Bu nedenle bordo mavililer, iki futbolcusundan 1 ay süreyle yararlanamama durumuyla karşı karşıya.



Teknik direktör Abdullah Avcı da ara transfer dönemi için yapılan çalışmaları Edgar ve Djaniny üzerinden şekillendirdi. Deneyimli hocanın yönetimden savunma ve forvete takviye istediği belirtildi.



Afrika Kupası 9 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2022'de oynanacak final maçıyla son bulacak.



DÖRT FUTBOLCU TAKIMA DÖNÜYOR



Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını sarıyor. Karadeniz ekibinde Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar Ie'nin yanı sıra tedavileri devam eden Peres, Koita ve Hüseyin Türkmen takıma dönecek.



Bordo mavililerin Gaziantep FK maçına cezalı Uğurcan Çakır ile sağ diz ön çapraz bağları kopan Gervinho ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas dışında tam kadro ile çıkması bekleniyor.





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