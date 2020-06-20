TOSFED, 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası 3. yarışını gerçekleştiriyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından sponsorların katkılarıyla düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası 3. yarışı yapılacak.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Red Bull ana sponsorluğunda Spor Toto, Shell Helix ve motorsport.com katkılarıyla düzenlenen dijital pist şampiyonasının Brintanya ayağı bu gece saat 22.00'de başlayacak.



Dijital pist şampiyonası yarışı TOSFED Twitch ve YouTube kanallarında canlı yayınlanacak.



