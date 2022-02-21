Torrent: 'Türkiye'de kurallar farklı sanırım'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe'yi 3-2 yendikleri maç sonrası hakem kararlarıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.



Torrent, "Hakemlerden hiçbir zaman konuşmayacağım. Türkiye'de değil Avrupa'da da VAR'ı getirdiler, işler iyice karıştı." dedi.



Verilen 4 penaltı kararıyla ilgili olarak Torrent, İkinci penaltıya karşı çıktım. Ayağından sekip eline çarptı. Başka ülkelerde bu penaltı değil. Çünkü, seken top. Türkiye'de kurallar farklı olabilir. Ben de o yüzden 4. hakeme itiraz ettim." ifadelerini kullandı.



"Hakemlik çok zor bir iş." sözlerini kullanan Torrent, "Bu yüzden kazanırken de, kaybederken de hakemlerden konuşmayacağım. Basın, işi gereği hakemler hakkında yorum yapabilir." açıklamasıyla konuşmasını noktaladı.





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