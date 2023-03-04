TOD TV ücretli mi? Üyelik TOD TV'de ücretsiz mi?

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Süper Lig maçları Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasına göre iki hafta boyunca şifresiz ekranlara gelecek. 3-13 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak yayınlanacak olan karşılaşmaların başlamasıyla spor severler de "ücretsiz maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtına odaklandı. BeIN Media Group'a ait olan TOD TV ve beIN Sports ekranlarında Süper Lig maçları canlı yayınla takip ediliyor. Peki, TOD TV nasıl izlenir, üyelik ücretli mi? İşte TOD TV üyelik başvurusu bilgileri ve ücretsiz maçlar canlı yayın kanalları hakkında ayrıntılar...Ücretsiz Süper Lig paketi ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapılabiliyor.TOD TV 3 çeşit paket imkanı sunuluyor. TOD paket ücretleri ise 12,90 TL, 39,00 TL ve 64 TL aralığında değişiyor.TOD TV, yeni nesil dijital içerik platformları arasında yer almaktadır. Kurulum ve taahhüt olmadan izleme imkanı sunan dijital platforma üye olmak oldukça basit.Sitede bulunan spor ve eğlence paketlerinden size en uygun olanını seçerek, satın alıp kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz.TOD TV, beIN Medya Grubun bünyesinde hizmet veren platformdur. Daha öncede süper lig maçlarını şifresiz bir şekilde yayınlamıştır. Depremzedeler için de 3-13 Mart tarihleri arasındaki süper lig maçlarının ücretsiz bir şekilde yayınlanacağını duyurmuştur. Bunun için Ücretsiz Süper Lig Paketi oluşturan TOD TV, '3-13 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm Süper Lig maçları, ödüllü filmler,diziler ve daha fazlası seninle!" açıklamasında bulundu. TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenir.TOD TV üyelik işlemi yapıldıktan sonra kullanılabilen bir uygulamadır. Bu sebeple ilk olarak ;AdSoyade-PostaCep Telefonubilgilerini girerek cep telefonuna gelen onay kodunu girmeniz gerekmektedir. Ardından izin ve şifre işlemlerinde kendinize ait bir şifre belirlemelisiniz. Ve üyelik sözleşmelerinizi onaylamanız gerekir. Hepsi bu kadar. Kredi kartı bilgisi bile girmeden TOD TV platformuna girmiş olursunuz. Böylelikle Süper Lig maçlarını da şifresiz bir şekilde takip edebilirsiniz.