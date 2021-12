Thierry Henry: 'Messi'de bir insan'

Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Thierry Henry, Paris Saint Germain ve Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Henry yaptığı açıklamada, "Bu biraz garip. Bakın, PSG, Ligue 1'de son derece önde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapıyorlar. İnsanlar PSG'nin daha iyi oynamasını istiyor anlıyorum. Oynanan oyun iyi olmasa da maçları kazanıyorlar." şeklinde konuştu



Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının sürpriz olduğunu belirten Fransız, "Böyle bir şeyin olacağını hiç düşünmemiştim. Ama bazen insanların elinde başka bir seçenek kalmaz." ifadelerini kullandı.



Oyuncuların yoğun maç fikstüründen dolayı yorulduklarını belirten Henry, "İnsanlar en iyi futbolcuların sık sık milli takıma gittiklerini ve her üç günde bir maç yaptıklarını anlamıyorlar, bu yüzden çok az antrenman yapıyorlar. Yeni taktikler, yeni fikirler uygulamak her zaman kolay değildir." dedi.



İyi takım olmanın kolay olmadığını belirten eski oyuncu, "PSG için oynadığın zaman, her zaman yapamadığın ya da kazanamadığın şeylerle yargılanırsın. Bu en iyi olmanın bir sonucu, kolay değil." şeklinde açıklama yaptı.



Messi'nin takımdaki uyum sürecinden bahseden eski yıldız, "Çocukluğundan beri bulunduğun bir yerden ayrılmak insan için zordur. Messi bile olsan uyum sağlamak ve anlamak biraz zaman alabilir. Bu adamın da insan olduğunu anlamalıyız. Ben başaracağına inanıyorum. Ondan eminim." açıklamasını yaptı.





