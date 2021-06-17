TFF, yabancı sayısını değiştirmedi; 8+6!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde liglerdeki takım sayılarını ve liglerde yürürlüğe giren hususları açıkladı. Süper Lig'deki yabancı sayısı hakkında da açıklama yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF, yabancı sayısını değiştirmedi; 8+6!
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17 Haziran 2021 00:09
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun kararıyla profesyonel liglerde ilan edilen takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:

Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)

TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek)

TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)

TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

TFF'NİN SON YABANCI KURALI

2021-22: 8 + 6
2022-23: 7 + 5
2023-24: 6 + 4



TFF'NİN YERLİ TEŞVİK SİSTEMİ




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