TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve kulüp temsilcileri katıldı.



TFF 2. Lig, 28 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon, 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. Ligde 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları, hafta içi oynanacak.



Beyaz ve Kırmızı Grup olarak oynanacak ligde ilk hafta müsabakaları şöyle:



BEYAZ GRUP



İnegölspor-Bayburt Özel İdare



Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu



Bitexen Düzcespor-Ankaraspor



Menemenspor-Esenler Erokspor



Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler



Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor



Şanlıurfaspor-Çorum FK



Somaspor-Batman Petrolspor



Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor



Bursaspor (BAY)



KIRMIZI GRUP



Adıyaman FK-1461 Trabzon



Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor



Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor



İskenderunspor-Balıkesirspor



Diyarbekirspor-Uşakspor



Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928



Etimesgut Belediyespor-Sarıyer



GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor



Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor



Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor



"KISITLAMAYI YÜZDE 30'A ÇIKARTACAĞIZ"



Fikstür çekimi öncesi açıklamada bulunan TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, yüzde 5 olan deplasman seyirci kısıtlamasını, yeni sezonda tarafların anlaşması halinde yüzde 30'a çıkarttıklarını söyledi.



Federasyon olarak alt liglere çok değer verdiklerini kaydeden Volkan Can, "Yeni sezon hayırlı olsun. Yeni bir yönetim kuruluyuz. 18 günde inanılmaz yol kat ettik. 2 ve 3. lig kulüplerimiz, futbolumuzun mihenk taşlarındandır. İlk icraatımız olarak liglerimizde 2. ligden beşer yerine dörder, 3. ligden dörder yerine üçer takım düşürme kararı almıştık. Bir diğer konumuz, ekonomik olarak kulüplerin rahatlaması için yol masrafları gibi desteklerimizi revize edecek olmamızdı. Bu konuda da son noktayı koymak üzereyiz. Yüzde 5 olan deplasman seyirci kısıtlamamızı, iki taraf anlaşırsa yüzde 30'a kadar çıkarttık. Lig Koordinasyon Kuruluna alt liglerden bir temsilci almayı da planlıyoruz. Böylece fikstür, maç programları ve diğer konularda ortak hareket etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.





