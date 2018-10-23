Tedesco: 'Fatih Terim ile tanışmak ayrıcalık'

"FATİH TERİM, ÇOK BÜYÜK ANTRENÖR"

BURGSTALLER: "BÜYÜK HEVESLE BEKLİYORUZ"

"ÖZGÜVENİMİZİ GERİ KAZANMALIYIZ"

Teknik Direktörüve futbolculardan, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sakat oyuncuları ile ilgili konuşan Tedesco, "Fahrmann ve Naldo'nun dışında tecrübeli oyuncularımız da var. Naldo'nun eksikliğini hissedceğiz ama tecrübe eksikliğini kapatabilecek oyuncularımız var. Genç kalecimiz son maçta 2 gol yemesine rağmen cesur bir performans ortaya koydu. Yarın ona da güveniyoruz" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın atmosferine değinen teknik adam, "Takımın birçok genç oyuncusu olmasına rağmen iyi hazırlandık. Yarın burada gürültülü bir ortam bekliyoruz, birçok oyuncumuz hazır değil belki ama son idmanı gürültülü ortamda yaptık ve oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Sonuçta futbol her yerde futboldur. Yarın bizi yüksek seviyede bir rakip beklediğinden eminim. Galatasaray'ın oynadığı iç saha maçlarını izledik ve onları analiz ettik" dedi.Fatih Terim ile ilgili görüşleri sorulan genç hoca, "Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Sadece Galatasaray değil, Fiorentina taraftarıyım ve o dönemde Grande olarak tanımlandığını biliyorum. Ben de kendisine o gözle baktım. Kendisiyle tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir ayrıcalık olacaktır" cevabını verdi.Galatasaray'da çekindiği oyuncular sorulan Tedesco, "Galatasaray'ı 3 haftadır takip ediyorum. Garry Rodrigues gibi yakından takip ettiğim bir oyuncu var, çok tehlikeli. Eren'i Bundesliga'dan biliyoruz, Belhanda bir dönem bizde oynadı. Bireysel olarak Galatasaray'da oyunculara karşı dikkatli olmalıyız" sözlerini paylaştı.Guido Burgstaller, Werder Bremen mağlubiyeti ile ilgili bir soru üzerine, "Aldığımız mağlubiyet üzücü. 2. yarıda iyi oynamadığımızın fakrındayız. Belki takımın arzusu yerinde değildi. Son maçta gol atamadık, iyi fırsatlar yakalamamıza rağmen. O maçı analiz ettikten sonra bu maç daha büyük bir hevesle beklemekteyiz" cevabını verdi.Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için çok çalıştıklarını belirten Burgstaller, "Burada olmayı hak edebilmek için geçen sezon çok çalıştık ve bunun tadını çıkarabilmeliyiz. Şu anda 4 puanımız var ve iyi durumdayız. Perşembe gününe kadar da Bundesliga'yı unutabildiğimiz için de mutluyum" diye konuştu.Yarın oynanacak maçta forma giyecek olan takımın ikinci kalecisiyle ilgili de konuşan Burgstaller, "Kendisi çok iyi bir kaleci ve büyük bir yetenek. Bunu Almanya'da da kanıtladı. U21 Milli Takımı'yla bunu ortaya koydu. Son maçta 2 gol yemesine karşın kurtardığı pozisyonları unutmuyorum. Bizim ona güvenimiz yüksek. Bu güveni boşa çıkarmayacağına da eminiz" ifadelerini kullandı.Gol yollarında yaşanan sıkıntılarla ilgili de konuşan Burgstaller, "Bunun herhangi bir formülü yok. Önemli olan sürekli olarak kafanızı dik tutmanız. Bremen maçında golleri atamadık. Ama antrenmanda her şeyi ortaya koyarak özgüvenimizi geri kazanmalıyız. Yarın ilk fırsat geldiğinde ben ya da takımdan bir başka arkadaşımız bu fırsatı değerlendirecektir ve özgüvenimiz yerine gelecektir" şeklinde konuştu.