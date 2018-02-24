  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..

Tayfun Korkut, Stuttgart'ı uçuşa geçirdi!

Almanya Bundesliga'da Stuttgart, Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Frankfurt'u 1-0 mağlup etti ve Tayfun Korkut ile 4. maçında, 10. puanını aldı.

Kaynak: Sporx.com
Tayfun Korkut, Stuttgart'ı uçuşa geçirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2018 19:25
Stuttgart - Frankfurt maçında kazanan, 1-0'lık skorla Stuttgart oldu. Almanya Gundesliga'nın 24. haftasındaki mücadele, Mercedes-Benz Arena'da oynandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren gol, 13. dakikada Thommy'den geldi. Bu skorun ardından Stutgart, Tayfun Korkut ile üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. Frankfurt ise 2 maç sonra yenildi ve Şampiyonlar Ligi yolunda darbe yedi.

Bundesliga'nın 25. haftasında Frankfurt evinde Hannover ile karşılaşacakken, Stuttgart deplasmanda Köln'e konuk olacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için