nda kazanan, 1-0'lık skorla Stuttgart oldu. Almanya Gundesliga'nın 24. haftasındaki mücadele, Mercedes-Benz Arena'da oynandı.Stuttgart'a galibiyeti getiren gol, 13. dakikada Thommy'den geldi. Bu skorun ardından Stutgart, Tayfun Korkut ile üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. Frankfurt ise 2 maç sonra yenildi ve Şampiyonlar Ligi yolunda darbe yedi.Bundesliga'nın 25. haftasında Frankfurt evinde Hannover ile karşılaşacakken, Stuttgart deplasmanda Köln'e konuk olacak.