Stuttgart - Frankfurt maçında kazanan, 1-0'lık skorla Stuttgart oldu. Almanya Gundesliga'nın 24. haftasındaki mücadele, Mercedes-Benz Arena'da oynandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren gol, 13. dakikada Thommy'den geldi. Bu skorun ardından Stutgart, Tayfun Korkut ile üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. Frankfurt ise 2 maç sonra yenildi ve Şampiyonlar Ligi yolunda darbe yedi.
Bundesliga'nın 25. haftasında Frankfurt evinde Hannover ile karşılaşacakken, Stuttgart deplasmanda Köln'e konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Stuttgart'a galibiyeti getiren gol, 13. dakikada Thommy'den geldi. Bu skorun ardından Stutgart, Tayfun Korkut ile üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. Frankfurt ise 2 maç sonra yenildi ve Şampiyonlar Ligi yolunda darbe yedi.
Bundesliga'nın 25. haftasında Frankfurt evinde Hannover ile karşılaşacakken, Stuttgart deplasmanda Köln'e konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın