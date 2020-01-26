Tamer Tuna: 'Futboldan öte, deprem önemli'

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Takımın 11 maçtır kazanamadığını hatırlatan Tuna, şöyle konuştu:
"Açıkçası hem öz güven adına hem de saha bütünlüğü adına zor süreçti. Bugün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısıyla girmek çok önemliydi. Bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz ama futboldan öte yaşananlar, depremde kaybettiklerimiz, yaralılar ve kurtarılanlar daha önemli."
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Takımın 11 maçtır kazanamadığını hatırlatan Tuna, şöyle konuştu:
"Açıkçası hem öz güven adına hem de saha bütünlüğü adına zor süreçti. Bugün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısıyla girmek çok önemliydi. Bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz ama futboldan öte yaşananlar, depremde kaybettiklerimiz, yaralılar ve kurtarılanlar daha önemli."
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