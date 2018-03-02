Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Galatasaray ile oynanan mücadelede maçın hakemine yönelik sportmeliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen bir resmi müsabadan men ve 13 bin TL para cezasını onadı.



OKAN BURUK, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK





Bu gelişmenin ardından Okan Buruk, takımının bu hafta Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.





Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



"Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK'nın 01.03.2018 tarihli E.2017-2018/717 K.2017-2018/845 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Altınordu A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Uğur Arslan Kuru ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/686 K.2017-2018/806 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Altınordu A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Uğur Arslan Kuru'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Erteleme talebinin reddine, karar verilmiştir."