Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sona erdi

Süper Lig'de 25. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı. Süper Lig'de 25. haftanın sonunda oluşan puan durumu ve 26. hafta programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sona erdi
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09 Mart 2020 22:44
Süper Lig'de 25. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımı, 49'ar puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor takip etti.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1 

- Puan durumu

Süper Lig'de oynanan 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 25  15  49  24  25  52 
2.  TRABZONSPOR 24  14  55  26  29  49 
3.  GALATASARAY 25  14  44  20  24  49 
4.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 25  14  47  28  19  49 
5.  BEŞİKTAŞ 25  13  40  32  43 
6.  AYTEMİZ ALANYASPOR 25  11  43  25  18  40 
7.  FENERBAHÇE 25  11  46  33  13  40 
8.  GÖZTEPE 24  29  28  34 
9.  GAZİANTEP FK 25  36  40  -4  32 
10.  YUKATEL DENİZLİSPOR 25  11  25  34  -9  28 
11.  GENÇLERBİRLİĞİ 25  11  33  43  -10  28 
12.  FRAPORT TAV ANTALYASPOR 25  10  28  43  -15  27 
13.  BTCTURK YENİ MALATYASPOR 24  11  36  35  25 
14.  ÇAYKUR RİZESPOR 24  13  25  40  -15  25 
15.  İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 25  11  10  20  33  -13  23 
16.  KASIMPAŞA 25  14  36  50  -14  23 
17.  MKE ANKARAGÜCÜ 25  13  21  44  -23  20 
18.  HES KABLO KAYSERİSPOR 25  14  26  61  -35  19 
 

- 26. haftanın programı

Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

13 Mart Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

20.00 Kasımpaşa-Göztepe

14 Mart Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray-Beşiktaş

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

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