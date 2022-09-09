Süper Lig'den 243 yeni transfer

Kulüp Sayı Adana Demirspor 22 MKE Ankaragücü 21 Giresunspor 19 Fatih Karagümrük 17 Ümraniyespor 15 Kasımpaşa 15 Hatayspor 15 Galatasaray 13 Gaziantep FK 13 Alanyaspor 13 Konyaspor 12 Fenerbahçe 12 Trabzonspor 12 Beşiktaş 12 Başakşehir 9 Sivasspor 8 İstanbulspor 8 Antalyaspor 7





Ülke Sayı İngiltere 19 Fransa 13 Yunanistan 11 Hollanda 10 Portekiz, İtalya 8 Almanya, Rusya 7 İspanya 6 Polonya 4 Avusturya, Belçika, Brezilya, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan 3 ABD, BAE, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Romanya, Sırbistan 2 Arjantin, Çekya, Çin, Fas, Danimarka, İsrail, Kamerun, Kolombiya, Kongo, Kosova, Lüksemburg, Macaristan, Ukrayna, Uruguay 1

Kulüp Yurt dışı Yurt içi Galatasaray 11 2 MKE Ankaragücü 11 10 Fatih Karagümrük 10 7 Fenerbahçe 10 2 Trabzonspor 10 2 Alanyaspor 10 3 Adana Demirspor 9 13 Giresunspor 9 10 Beşiktaş 8 4 Gaziantep FK 8 5 Kasımpaşa 7 8 Başakşehir 6 3 İstanbulspor 6 2 Sivasspor 6 2 Konyaspor 5 7 Ümraniyespor 5 10 Hatayspor 4 11 Antalyaspor 3 4

Spor Toto Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 243 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 105, yurt dışından ise 138 olmak üzere toplamda 243 futbolcuyu kadrolarına kattı.Futbolda 17 Haziran'da başlayıp bu gece yarısı sona eren yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp, 22 futbolcu alan Adana Demirspor oldu. Akdeniz temsilcisini 21 oyuncuyla MKE Ankaragücü ve 19 futbolcuyla Bitexen Giresunspor izledi.Transfer yasağı bulunan Kayserispor haricince en az transferi ise 7 futbolcuyla Fraport TAV Antalyaspor yaptı. Bu kulüpleri 8'er transferle İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor takip etti.Süper Lig kulüpleri, yaz döneminde yurt dışından 138 futbolcuyla sözleşme imzaladı.Söz konusu 83 günlük süreçte kulüpler, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından oyuncu getirdi.Türk kulüplerinin sözleşme imzaladığı 138 futbolcu, 37 farklı ülkeden geldi. Bu ülkeler arasında en fazla transfer 19 futbolcuyla İngiltere liglerinden yapıldı. Bu ülkeyi 13 transferle Fransa, 11 transferle Yunanistan izledi.Yaptığı yıldız transferlerle dikkati çeken ve özellikle son 2 gündeki hareketliliğiyle taraftarına büyük coşku yaşatan Galatasaray ile lige yeniden dönen MKE Ankaragücü yurt dışından en fazla transfer yapan takım oldu.Sarı-kırmızılılar, tamamladığı 13 transferin 11'ini yurt dışından getirdi. Başkent temsilcisi ise 21 transferin 11'inde dış pazara yöneldi. Yurt dışından en az transfere ise 3 oyuncu getiren Fraport TAV Antalyaspor imza attı.Yurt içindeki takımlardan yapılan transferlere bakıldığında ise en fazla oyuncuyu 13 kişiyle Adana Demirspor aldı. İkişer transferle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, İstanbulspor ve Sivasspor, iç pazardan en az oyuncu alan takım oldu.