Süper Lig AŞ geliyor!

Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde çalışmalarına başlanan, Ahmet Ağaoğlu döneminde önemli mesafe katledilen Süper Lig organizasyonun şirketleşmesi konusunda çalışmaların sonuna gelinmiş durumda.



Akşam gazetesinden Şafak Gözmen'in haberine göre; Kulüpler Birliği'nin bu sezon başında uzatılan yayın ihalesi çalışmaları sırasında dile getirdikleri "Yayın işini biz pazarlamak istiyoruz, Süper Lig'in organizasyonunu biz üstlenmek istiyoruz" açıklamaları gerçek oluyor.



STATÜ ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR TFF tarafından sezon başında Süper Lig'in marka değerinin yükseltilmesi çalışmaları için danışmanlık görevine getirilen Spordome firması sahibi Alp Üstüngör'ün Kulüpler Birliği ile bu konuda yaptığı çalışmalar da artık final aşamasına geldi. Spordome'un danışma kurulunda görev alan Premier Lig'in 2011-2015 yılları arasında Genel Sekreterliğini yapmış Nic Coward var. Onun yanı sıra TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Banu Yelkovan, Fuat Akdağ, Beto Cesar ve İletişimci İsmail Hakkı Polat da bu çalışmalara katkı veriyor. Süper Lig A.Ş.'nin 2023-2024 sezonu öncesi statü ve şirketleşme çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.



BÜYÜK LİGLERİN YAZILIM ÖRNEKLERİ Süper Lig'in Twitter hesabının yönetilmesi Sagatise Spor Ajansı tarafından yürütülüyor. Süper Lig'in marka değerinin yükseltilmesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu -Kulüpler Birliği ve Yayıncı Kuruluş üçgeninde yapılan çalışmalar Spordome rehberliğinde organize ediliyor. Yıllardır büyük kulüplerin şikayet ettiği fikstür programlama çalışmalarının ligin 2. yarısından itibaren Kulüpler Birliği tarafından yapılacağı, Süper Lig A.Ş öncesi bunun iyi bir deneme olacağı da öğrenildi. Bu konuda Premier Lig ve Bundesliga örnekleri üzerinde durulduğu ve bu iki büyük ligin kullandığı yazılımların incelendiği da bildirildi.



AYRI BAŞKANI OLACAK Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu İngiltere ve İspanya'da olduğu gibi sadece kuralları koyan ve uygulayan kurum pozisyonuna geçecek. Süper Lig'in programlanması ve düzenlenmesi, tanıtılması, pazarlanması gibi faaliyetler tamamen Süper Lig A.Ş. Yönetimi tarafından yürütülecek. Bu kurumun ayrı bir başkanı ve yönetim organı olacak. Şu an bunun için kulislerde konuşulan isimlerden biri de Göksel Gümüşdağ.





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