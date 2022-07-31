Sturm Graz: 'Fenerbahçe'den kurtulduk'

Sturm Graz Sportif Direktörü Andreas Schicker, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşmedikleri için memnun olduğunu ifade etti. Avusturya ekibinin sportif direktörü, rakipleri Dinamo Kiev hakkında da değerlendirmelerde bulundu.



"CADI KAZANINDAN KURTULDUK"



Schicker yaptığı açıklamada, "Sonuçta Kiev için mutluyum. Ama daha kötü bir takım oldukları için değil. İstanbul'daki cadı kazanından kurtulduk. Çünkü futbolcularımızın nasıl reaksiyon göstereceğinden emin değildim" ifadesini kullandı.



"KIEV BİZDEN ÜSTÜN"



Red Bull Salzburg galibiyet sonrası konuşan Schicker, "Dinamo Kiev, fiziksel olarak güçlü bir takım. Aylardır futboldan uzak olmalarına rağmen İstanbul'da neler yapabileceklerini gösterdiler. Teknik olarak da iyi futbolculara sahipler. Bu gerçekten de zor olacak. Kiev açıkça bizden daha üstün" dedi.



"FENERBAHÇE STADI KAYNIYORDU"



Sturm Graz Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile oynamaktansa Dinamo ile oynamanın neden daha iyi olduğu sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Gerçekten de bir cadı kazanından kurtulduk. 70 dakika ayakta durmak zorunda kaldım. Yoksa Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını göremezdim. Bütün stadyum kaynıyordu. Bazı oyuncularımızın böyle bir atmosferde nasıl bir reaksiyon vereceğini bilemiyorum" dedi.



"PUTIN'İN ADININ SÖYLEDİĞİNİ DUYMADIM"



Öte yandan Schicker, Fenerbahçe tribünlerinden Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Ben Putin'in adının söylendiğini duymadım. Ama eğer gerçekten de söylemişlerse bu kesinlikle delilik" diyerek sözlerini tamamladı.





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