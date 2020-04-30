Steven Nzonzi'nin sözleşmesi uzatıldı

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçirdikten sonra takımdan ayrılan ve Roma'dan kiralık olarak Rennes'e giden Steven Nzonzi'nin kontratı 1 yıl uzatıldı.Rennes Başkanı Nicolas Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada yer alan, "Şampiyonlar Ligi bileti alınırsa, kiralık sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar" maddesinin devreye girdiğini söyledi.Fransa'da sezonun mevcut puan durumuyla tescil edilmesiyle birlikte 3. sırada bulunan Rennes, Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.İlk yarıda Galatasaray'da 15 maçta sahaya çıkan ve son dönemde kadro dışı kalan Fransız oyuncu, Rennes'te 7 maçta görev almış ve gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.