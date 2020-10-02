Steven Gerrard: 'Fatih Terim'e büyük saygı duyuyorum'

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıkları maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Gerrard, "Çok memnunum, takımımız için çok önemli bir akşam oldu. Oyuncular oyun planına uydu, harika oynadılar. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.



Bu başarının sürmesini umduğunu söyleyen İngiliz hoca, "2 yıldır birlikteyiz, oyuncular birbirine alışmaya başladı, hepsini tanıyorum. Daha fazla ilerlemeye, kendimizi geliştirmeye hazırız. İyi oynamak, sonuca ulaştığında doğru oluyor, bunu da başardık. Ancak benim için önemli olan, Mayıs ayı geldiğinde iyi akşamlar yaşamak. Böyle iyi performans vermeye devam etmek önemli." ifadelerini kullandı.



"SON DÜDÜK ÇALDIĞINDA RAHATLADIM"



Karşılaşmanın ardından çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerrard, Galatasaray 'ın çok önemli bir rakip olduğunu belirterek, "Son düdük çaldığında çok rahatladım. Takımıma güveniyordum. Bu galibiyet bizim için çok önemli. En güzel gecelerimden biri. Avrupa'da güzel maçlarımız oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi bir takımı ve teknik direktörü yendik. Bana göre galibiyeti hak ettik. Böyle devam etmemiz lazım." diye konuştu.



Gruplara kalmanın finansal açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Gerrard, "En önemlisi de taraftarımızı mutlu ettik. Keşke onlar da yanımızda olsaydı. Önemli olan turu geçmekti." ifadelerini kullandı.



"FATİH TERİM'E SAYGI DUYUYORUM"



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çok saygı duyduğunu dile getiren Steven Gerrard, "Kendisine senelerdir saygı duyuyorum. İki takım için de çok önemli bir maçtı. Galatasaray , Avrupa'da çok tecrübeli bir takım. O bakımdan bu galibiyet bizim için daha da özel oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.



Gerrard, maçta attıkları iki golü de çok beğendiğini anlatarak, "İlk yarıda iyi pozisyonlara girdik ama maalesef golü atamadık. İkinci yarıda her şey farklı oldu ve golleri bulduk." değerlendirmesinde bulundu.



