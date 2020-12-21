Sporx, 2020 yılının en iyi spor içerik platformu

Sporda 2020 yılının en iyileri belli oldu. Ülkemizi temsil eden sporcular, antrenörler, kulüpler ve yöneticilerin başarılarının taçlandırıldığı 'Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri' ödüllerinde kazananlar açıklandı.



Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, Sporx.com'un Türkiye'nin en iyi spor web sitesi seçildi.



Verilen ödül hakkında görüşlerini paylaşan Sporx Yayın Yönetmeni Fatih Şamlıoğlu, "Geleneksel hale gelen bu ödülü kazandığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca basın ödülleri jürisinde spor yayıncılığın doğasına hakim ehli kişiler tarafından bu ödüle layık görülmemiz bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.



EN İYİLER SEÇİLDİ



Yarışmada yılın futbolcusu Yusuf Yazıcı, yılın en iyi futbol takımı Başakşehir oldu. Yılın en iyi sporcuları; Emre Sakçı, Hatice Kübra İlgün, Sümeyye Boyacı, Fatma Uruk ve Cedi Osman olarak belirlenirken, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımımız yılın en iyisi seçildi. Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu, Suat Çelen başkanlığındaki Türkiye Cimnastik Federasyonu oldu. Yılın antrenörleri ise Emre Sakçı'ya şampiyonluklar kazandıran Türker ve Bahar Oktay. Jüri özel ödülü ırkçılık konusunda bir milat yaşatan Pierre Webo'ya gitti.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş spora ve sporcuya hizmetlerinden dolayı yılın 'spor insanı' seçildiler. Yılın en iyi projesi 3 Büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in SMA Tip 1 hastası Pamir bebeğin tedavisi için başlattıkları yardım kampanyası oldu.



Jüri ayrıca; 9 yıl sonra Formula 1 yarışlarının yeniden İstanbul'a gelmesini sağlayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, spora katıları ve başarılarından dolayı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Başkanı Şenol Güneş, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Amasya Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı M. Rıdvan Fadıloğlu'nu da ödüle layık gördü.



Ödül töreni için Bakırköy Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde bir basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda açıklamalarda bulunan, ödül töreninin organizatörlüğünü üstlenen Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, "Geçtiğimiz yıl çok güzel bir ortamda, örnek olacak şekilde düzenlediğimiz 'Sporun enleri' bizleri de çok mutlu etti. Bu sene de ondan daha güzelini düzenlemeyi planladık ama sizler de takdir edersiniz ki insanlık olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu yıl bunun devamını bu şekilde yapmayı planladık. Bu süreçte jüri üyelerimiz büyük bir hassasiyet gösterdiler. Umarım temelde de amaçlamış olduğumuz gibi bu ödüller Türk sporunu, şampiyon olacak gençleri motive eder; başarılı olan spor adamlarının, sporcularımızın da bu başarısına ışık tutmuş oluruz" diye konuştu.



Bakırköy Belediyesi Başkanvekili Mahir Çelik ise "Bakırköy Ata Spor Kulübü ve Bakırköy Belediyesi'nin birlikte düzenlemiş olduğu 'Sporun enleri' programında, başta seçici kurul olmak üzere tüm yönetici arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.



Bakırköy Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip de Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün yıllardır pek çok projede birliktelik sağladığını, bu birliktelikten çok güzel ve başarılı işler ortaya çıktıkça da çok mutlu olduklarını dile getirdi.



BİR SMA VAKFI KURULSUN İSTİYORUM



Yılın en iyi birlikteliği 3 Büyükler'in SMA Tip 1 hastası Pamir bebeğin tedavisi için başlattıkları yardım kampanyası olurken Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bu konuda seçici kurula video göndererek şu ifadeleri kullandı:



"Çok değerli Bakırköy Belediye Başkanı sevgili Bülent Kerimoğlu ve sevgili Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanımız Prof. Dr. Murat Bülbül'e çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin gibi insanların bu tip etkinlikleri düzenlediği için toplum adına, Galatasaray değil Türkiye olarak sizlere çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Özellikle SMA hastalarına duyduğunuz ilgi, onların iyileşmesi için yapacağınız katkı ve buna beni layık görmeniz beni çok duygulandırdı. Nasıl Kalp Vakfı, Böbrek Vakfı varsa, bir SMA vakfı derneği kurulmasını istirham ediyorum ve SMA hastalarına, yavrularımıza şifa getirmesini diliyorum. Başkanlarımızı bir kez daha kutluyorum"



YUSUF YAZICI: TEBRİK EDİYORUM



Lille forması giyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez hat-trick yaparak tüm Türkiye'yi gururlandıran A Milli oyuncu Yusuf Yazıcı ise Fransa'dan gönderdiği videoda, "2020 sporun enleri ödül töreninde beni yılın sporcusu seçen jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Diğer ödül kazanan sporcuları da tebrik ediyorum. 2021'in daha sağlıklı, huzurlu, mutlu şekilde bir yıl olmasını temenni diyorum. Tekrardan teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



OKAN BURUK: ÇOK ÇALIŞTIK



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise videolu mesajında, "Bize verdiğiniz bu değer, bu ödül için Bakırköy Ata Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Bunu hak etmek için çok çalıştık, inşallah bundan sonraki yıllarda da aynı başarılı tekrar gösteririz. Hepinize çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



CEDİ OSMAN: TEŞEKKÜR EDERİM



NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli sporcu Cedi Osman da şunları kaydetti: "Bakırköy Ata Spor Kulübü'ne, beni yılın basketbolcusu ödülüne layık gördükleri için teşekkür ederim."



VURAL AK: KIYMETLİ ORGANİZASYON



Formula 1 yarışlarının 9 yıl sonra İstanbul'a gelmesini sağlayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise "Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği yılın enleri ödül töreninde, jüri özel ödülünü almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu ödülü, ülkemiz adına 2020 yılının en kıymetli organizasyonu olan, yüksek başarıyla organize ettiğimiz Formula 1 yarışlarından dolayı almaktan da ayrıca çok mutlu etti. Ata Spor Kulübü'ne, tüm yöneticilerine ve kıymetli jüri üyelerine şahsım ve Intercity adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



EMRE SAKÇI:GURUR DUYDUM



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün milli yüzücüsü Emre Sakçı da "Beni bu ödüle layık gören Ata Spor Kulübü'ne, değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim" dedi.



TÜRKER OKTAY: BİZLERİ GURURLANDIRDI



Yüzme Milli Takımlar Antrenörü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Şubesi Teknik Direktörü Türker Oktay, "Bildiğiniz gibi sporcum Emre Sakçı, yüzme branşında 3 tane Avrupa rekoru kırarak hem Türkiye'yi hem de bizleri gururlandırdı. Bu bağlamda beni yılın antrenörü ödülüne layık gören Bakırköy Ata Spor Kulübü'ne ve tüm jüri üyelerine buradan teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, Emre Sakçı'nın bir diğer antrenörü Türkiye Yüzme Milli Takım Antrenörü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Antrenörü Bahar Oktay ise "Ülkemize kazandırdığımız başarılar için çok gururluyum. Bakırköy Ata Spor Kulübü'ne ve bizleri bu ödüle layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



FATMA URUK: SPORTİF HAYATIMIN İLK ÖDÜLÜ



Dünya rekortmeni serbest dalışcı Fatma Uruk aldığı ilk ödül olduğunu hatırlatarak, "2020 benim için zor olduğu kadar, başarılı ve de anlamlı bir yıldı. Dolayısıyla bu ödülün bu sene gelmiş olması benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Aynı zamanda bir önemi daha var; sportif hayatımın ilk ödülü olarak tarihe geçti. Bu nedenle Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün değerli yöneticilerine ve tüm jüri üyelerine bu ödüle beni layık gördükleri için teşekkür ediyorum ve söz veriyorum; Türkiye'ye döndüğümde yeni ödüllerle, yeni rekorlarla tekrar görüşeceğiz" dedi.



Bakırköy Ata Spor Kulübü ve jüri üyelerinin belirlediği 2020 yılının en iyileri arasında spor medyasının çalışmaları da ödüllendirildi. Seçici Kurul Başkanı, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu'nun basın toplantısında açıkladığı isimler şöyle:



Yılın spor ödülü insanı ödülü

Dr. Mehmet Muharrem Kasapolu

(T.C Gençlik ve Spor Bakanı)



Lütfü Savaş

(Hayat BB Başkanı)



Yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülü: Ahmet Nur Çebi, Mustafa Cengiz, Ali Koç



Yılın en iyi futbolcusu:

Yusuf Yazıcı



Yılın en iyi futbol takımı

Başakşehir



Yılın en iyi takımı:

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı



Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu; Türkiye Cimnastik Federasyonu - Suat Çelen



Yılın en iyi erkek sporcusu: Emre Sakçı



Yılın en iyi kadın sporcusu: Hatice Kübra İlgün



Yılın Osman Çullu Özel ödülü: Sümeyye Boyacı



Yılın en iyi antrenörü ödülü: Türker Oktay - Bahar Oktay



Yılın en iyi basketbolcusu: Cedi Osman



2020 yılı en iyi çıkış yapan sporcusu: Oğulcan Baykan



Yılın en iyi spor kulübü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



Yılın Fair-Play Ödülü: Mehmet Küçükdurmuş

(Alanya Kestelspor-Yatağanspor maçında gol pozisyonuna giren aynı zamanda gol krallığı yarışında lider olan Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, rakibi Yatağansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine, topu taca atarak oyunu durdurması nedeniyle bu ödüle layık görüldü)



Bakırköy Ata Spor Kulübü özel ödülü: Pierre Webo

(8 Aralık'taki PSG-Başakşehir maçında ırkçılığa karşı direnişi futbol sahasında başlattığı için)



2020 YILI JURİ ÖZEL ÖDÜLLERİ



Fatma Uruk, Milli Serbest Dalışcı

Naz Arıcı, Milli Patenci

Yılın spor yöneticisi: Renay Onur



2020 yılı Türk sporuna katkı ödülü: Mehmet İlker Aycı (THY Yönetim Kurulu Başkanı)



Yaşam Boyu Ödülü: Halil Kılıçoğlu



Türk futboluna katkı ödülü: Altınordu Spor Kulübü - Seyit Mehmet Özkan



BASIN ÖDÜLLERİ



En iyi spor spikeri: Emre Tilev, Tivibu

En iyi spor web sitesi: Sporx, Fatih Şamlıoğlu (Yayın Yönetmeni)



En iyi spor gazetesi: Fotomaç Gazetesi, Zeki Uzundurukan



En iyi spor sayfa tasarımı: Aslihan Çil, Zafer Büyükavcı - Fanatik (Panaroma Sayfası)



En iyi spor haberi: Yasin Yıldırım, Sözcü Gazetesi (Yusuf Yazıcı röportajı)



En iyi spor radyosu: Radyospor, Barış Ertül (Genel Yayın Yönetmeni)



En iyi spor yazarı: Kemal Belgin, Türkiye Gazetesi



En iyi spor programı: 90 A - Cüneyt Şen



En iyi spor röportajı: NTV, (Kırılma noktası ile Emek Ege - Volkan Demirel röportajı)



