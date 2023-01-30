Haber Tarihi: 30 Ocak 2023 16:14 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 16:14

Sony Türkiye'den çekiliyor mu? Sony Türkiye kapanıyor mu?

Sony Türkiye'den çekiliyor mu? Japon elektronik devi Sony'nin Türkiye ofisini kapattığı iddia edildi. Türkiye'de Playstation oyun konsolu, televizyonlar ve fotoğraf makineleri ürün gamı ile faaliyet gösteren Sony, Türkiye operasyonunu sonlandırdı ve İstanbul Ümraniye'de bulunan ofisini de kapatacağı iddia edildi. Peki, Sony Türkiye'den çekildi mi, neden çekiliyor? Sony Türkiye hangi ülkenin, nerenin malı?

Sony Türkiye'den çekiliyor mu? Sony Türkiye kapanıyor mu?
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Son dönemde birçok teknoloji firması dünya genelinde yaşanan enflasyon nedeniyle çeşitli zorluklar çekiyor. Ülkemizde ise son dönemde döviz kurlarının tavan yapması ile şirketler daha büyük sorunlarla karşılaşıyor. Fiyatların yükselmesi ile hedeflenen rakamlara ulaşamayan şirketler ülkeyi terk etme kararı alabiliyor. Bu şirketlerden bir tanesinin de yakın zamanda Sony olacağı iddia edildi. Bu konu hakkında ise şirket ve sektör yetkililerinden açıklama geldi.

Sony Türkiye'den çekiliyor mu? 
 Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, "Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir. Televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir" denildi.
Sony Hangi Ülkenin Markasıdır?

Sony markası, Japonya'ya ait olan bir markadır. Japonya kökenli olan çokuluslu şirketler topluluğu tarafından Sony markası ortaya çıkarılmıştır.

Sony Nerede Üretiliyor?

Sony, Japonya içerişinde üretimlerine ara vermeden devam etmektedir. Topluluğun ana şirketi ise, Tokyo'nun Minato semti kapsamında yerleşik bulunan Sony Corporation'dur.
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Sony Ne Zaman Kurulmuştur?

Sony markası esas itibari ile 7 Mayıs 1946 tarihinde Japonya'nın Tokyo şehrinde kurulmuştur. Kurulması ile birlikte geniş bir alana yayılarak adını hemen hemen her ülke içerisinde duyurmayı başarmıştır.

Sony'nin Sahibi kimdir?


Sony; 1945 ile 1946 yılları arasında Akio Morita ile Masaru Ibuka tarafından kurulmuştur. Firmanın sahibi olmamakla birlikte, 2012 tarihi itibari ile Sony'nin CEO'su Japon asıllı olan işadamı Kazuo Hirai'dir. Hirai, CEO'luk pozisyonunu Sony içerisinde yönetim kurulu başkanı olabilmek amacı ile CEO'dan emekli olmuş Galli Amerikalı olan bir işadamı Sir Howard Stringer'dan devralmıştır.

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