SON DAKİKA: Real Madrid Valladolid maçı CANLI İZLE Real Madrid Valladolid

REAL MADRID REAL VALLADOLİD MAÇI CANLI, TIKLA

İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid ile Rayo Valladolid Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. 19 yaşındaki futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.