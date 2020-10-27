Sofiane Feghouli: "Çok iyi transfer"

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, milli takımdan arkadaşı Djamel Eddine Benlamri'nin Lyon'a transferini yorumladı.

Haber; Sporx.comAbone Ol
Sofiane Feghouli: 'Çok iyi transfer'
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27 Ekim 2020 17:01
Lyon'un transfer döneminin son bölümünde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Cezayirli stoper Djamel Eddine Benlamri'yi milli takımdan arkadaşı GalatasaraySofiane Feghouli Fransız basınına anlattı.

Feghouli yaptığı açıklamada, "Afrika ve Asya'da Djamel dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Kariyerinde yeni bir meydan okumayla karşı karşıya. Yeteneği, kazanma mantalitesi, sahadaki liderliği ve Denayer ile birlikteliği Lyon'u defansif olarak geçmesi zor bir takım haline getirebilir." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLA ODAKLANIRSA BAŞARILI OLUR"

Cezayirli oyuncu, Benlamri'nin özelliklerini de anlattı ve "Fiziksel olarak iyi duruma gelmesi için maçlara ihtiyacı var. Çok tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını da biliyor. Agresif bir oyuncu, iyi bir takım arkadaşı. Lyon'da sadece futbola odaklanırsa çok başarılı olacaktır" dedi.

Lyon'un AL Shabab'tan 1 yıllık sözleşme karşılığında kadrosuna kattığı Benlamri, henüz resmi maçlarda şans bulamadı.





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