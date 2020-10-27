Sofiane Feghouli: 'Çok iyi transfer'

"FUTBOLA ODAKLANIRSA BAŞARILI OLUR"

'un transfer döneminin son bölümünde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Cezayirli stoper'yi milli takımdan arkadaşılıFransız basınına anlattı.Feghouli yaptığı açıklamada, "Afrika ve Asya'da Djamel dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Kariyerinde yeni bir meydan okumayla karşı karşıya. Yeteneği, kazanma mantalitesi, sahadaki liderliği ve Denayer ile birlikteliği Lyon'u defansif olarak geçmesi zor bir takım haline getirebilir." ifadelerini kullandı.Cezayirli oyuncu, Benlamri'nin özelliklerini de anlattı ve "Fiziksel olarak iyi duruma gelmesi için maçlara ihtiyacı var. Çok tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını da biliyor. Agresif bir oyuncu, iyi bir takım arkadaşı. Lyon'da sadece futbola odaklanırsa çok başarılı olacaktır" dedi.Lyon'un AL Shabab'tan 1 yıllık sözleşme karşılığında kadrosuna kattığı Benlamri, henüz resmi maçlarda şans bulamadı.