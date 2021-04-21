Sivasspor'un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un ligde 13 maçtır bileği bükülmüyor.



Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas ekibi, daha sonra çıktığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmedi.



Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.



Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.



Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1 ve 29. haftada da dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.



Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 31. haftada ise deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yendi.



Ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.



Sivasspor, ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada da Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yendi.



Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 36. haftasında dün sahasında lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak, yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.



Son 13 karşılaşmada 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde edip hanesine 27 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.



Çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin 51 puanı bulunuyor.



- 15 kez berabere kaldı



Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 34 mücadelenin 15'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.



Kırmızı-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile ligin en fazla berabere kalan takımı olarak dikkati çekiyor.



Helenex Yeni Malatyaspor'un 13, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün ise 12'şer beraberliği bulunuyor.



