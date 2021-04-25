Sivasspor'un serisi 14 maça çıktı! Beraberlik rekoru!

Süper Lig'de 16 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, ligde 14 maçtır yenilmiyor.



Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin daha sonra çıktığı 14 karşılaşmada bileği bükülmedi.



Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.



Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.



Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.



Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.



Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Sivas temsilcisi, dün de deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti.



Son 14 karşılaşmada 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 28 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.



- En fazla berabere kalan takım



Çıktığı 35 maçta 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin 52 puanı bulunuyor.



Süper Lig'de bu sezon 35 maçın 16'sında sahadan beraberlikle ayrılan Sivasspor, en fazla berabere kalan takım oldu. Kırmızı-beyazlı ekibi, 15 maçla Fraport TAV Antalyaspor, 13 maçla Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.



