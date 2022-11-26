Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendireceği Antalya kampı devam ediyor.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise minyatür kale ve çift kale maç yaptı.



Günü çift antrenmanla tamamlayan Demir Grup Sivasspor pazar günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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