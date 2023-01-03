Sivasspor, Konya deplasmanında!

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde geride kalan 16 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 14 puan topladı.
Süper Lig'deki son 6 maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alan Sivasspor, 4 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde geride kalan 16 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 14 puan topladı.
Süper Lig'deki son 6 maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alan Sivasspor, 4 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
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