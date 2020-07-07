Sinan Gümüş için transfer yarışı başladı

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki rekabet transfer kulvarında da kıyasıya devam ediyor. Gölcükspor'dan genç yetenek İsmail Yüksek transferinde bordo-mavililerin hedefini almış olan sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş için de Karadeniz ekibiyle yarışıyor.



Bonservisi İtalyan ekibi Genoa'da olan 26 yaşındaki eski Galatasaraylının İstanbul'a geri dönmek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.



Trabzonspor'un Genoa'yla görüştüğü ancak Emre Belözoğlu'nun temas kurduğu Sinan Gümüş'ün kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Genoa'ya kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.



Yabancı sınırının gelmesi beklenirken,Sinan'ın 1 milyon euronun üzerinde maaş isteyeceği ifade ediliyor



26 yaşındaki Sinan, devre arasında kiralık geldiği Antalyaspor'da çıktığı 10 lig maçında 5 gol atıp 1 asist yaptı.



