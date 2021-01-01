Simmons'a göre 76ers, Embiid'in yokluğunda ne yapacak?

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Sixers'ın Joel Embiid'den yoksun olduğu dönemde nasıl ilerleyeceğinden bahsetti.



USA Today'e konuşan Simmons, Embiid'in diz sakatlığıyla birkaç hafta boyunca kenarda olacağından ötürü, takıma kendisinin liderlik etmesinin gerekmesi konusunda şunları söyledi:



"Sezonun ilk yarısındaki zihniyetmi sürdürmeliyim. Açıkçası, sakatlığını gördüğümüzde herkes mahvolmuştu, ama olduğundan daha kötü bir şey olmadığı için şanslıydık. Bu anlamda şanslı durumdayız, ancak şimdi sahada kim olursa olsun bu maçları kazanmaya devam etmemiz lazım. Bu, birinin öne çıkıp katkıda bulunması için bir fırsat."



Simmons, ekibinin Doğu Konferansı'nda zirvede bulunmak istediği takdirde, Embiid'in yokluğunda ne kadar zor olursa olsun, buna katlanmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi:



"Bunu yapmak zorundayız. Sanırım herkes artık durumun ne olduğunu kabullenmiş durumda. Şampiyonluk için yarıştığımızı bilerek, herkesin bir adım öne çıkması ve üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz sadece playoff yapmaya çalışan bir takım değiliz. İlk sıraya yükselip bir şampiyonluk kazanmak istiyoruz, yani nelerin gerektiğini biliyoruz. Tüm parçalarımız var; herkesin odaklı kalması gerekiyor sadece."



