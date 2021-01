Simmons: "LeBron, bu sezon beşinci MVP ödülünü alabilir!"

The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu sezon beşinci MVP ödülünü kazanabileceğini söyledi.



LeBron, ligdeki 18'inci sezonunda %48.3 şut isabetiyle 24.3 sayı, 8.1 ribaund ve 7.5 asist ile oynuyor. Sezonda yükselişte olan Lakers ise, ilk 13 maçta 10-3'lük bir derece yakalamış durumda.



Ve Bron'ın sezonun geri kalanında yapabilecekleri konusunda hala bazı şüpheler olsa da, "The Ringer" sunucusu Simmons, yakın zamanda podcasti'nde James'in neden kariyerinin beşinci MVP ödülünü kovalayabileceğini açıkladı:



"LeBron'un bunu gerçekten kazanabileceğini düşünmemin nedeni, her şeyden önce, bu yıl rölantide oynamaması. LeBron kendini hiçbir şey için korumuyor. Bu maçlarda her şeyini vererek oynuyor.



Lakers şu anda en iyi takım ve Kawhi dışında diğer tüm MVP adayları, en iyi üç takım içinde değil. Ayrıca kendisi şu anda Kawhi'dan daha iyi.



Ve bir de anlatı potansiyeli var. 2013'ten beri kazanamadı ve şu anda daha kısa bir sezondayız ve bu noktada tamamen mirasını düşünüyor. Beşinci şampiyonluğu kazanırsa, MJ'den bir yüzük uzakta olur, Kobe ile eşleşir. Beşinci MVP ödülü onu bambaşka bir noktaya koyar ve bunu kovalayabileceğini görebiliyorum."