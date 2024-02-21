Sil süpür kalktı mı? 2024 Sil süpür kampanyası çıkmıyor?

Sil Süpür bitti mi sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Türk Telekom'da her hafta Sil Süpür kampanyası gerçekleştiriliyor. Sil Süpür'den her hafta sürpriz hediyeler veriliyor. Bu kampanyadaki hediyeler online İşlemler uygulamasından alınıyor. Peki, Sil Süpür neden yok? İşte detaylar

Sil Süpür'ün bazı kullanıcıların oturumlarına olmaması sorunu ile ilgili Türk Telekom tarafından bir açıklama henüz yapılmadı. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlar konu ile ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. Türk Telekom söz konusu probleme yönelik "sistemlerimizde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. İlerleyen saatlerde tekrar denemenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." yanıtını veriyor.

Öncelikle telefonunuza Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra giriş yapmalısınız. Giriş işlemlerinin ardından ana ekranda sağ üst köşede bulunan hediye paketine tıklayınız. Size özel kampanyalar kısmından sil süpüre ulaşabilirsiniz.