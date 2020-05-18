Sıcak hava virüsü durduracak mı? Ateş Kara açıkladı

"ÖNLEMLERE DEVAM ETMELİYİZ"

"HAVA SICAKLIĞININ DAHA YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE DAHA AZ BULAŞ GÖRÜLÜYOR"

Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde yapılan yeni bir çalışmayı değerlendiren, sıcak havanın koronavirüs bulaşında azalma sağladığını belirtti.Prof. Dr. Ateş Kara, "" açıklamasında bulundu.Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, daha önce de ABD'de yapılan hava sıcaklığı ile koronavirüs arasındaki bağlantıyı gözler önüne seren bir başka açıklamayı paylaşmıştı.Prof. Dr. Kara, "Tüm dünyayı etkileyen hastalığın adı COVID-19, neden olan ise koronavirüs ve onun da adı SARs-CoV-2. ABD, Maryland Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2'nin, mevsimsel özellik göstereceğini açıkladı. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü siyah halkalar şeklindeki şehirlerde sıcaklığın 5 - 11 derece ve yüzde 50 - 80 nem oranına sahip olduğunda artış olduğunu tespit etti." demişti.