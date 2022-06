Hazırlık maçında Shkupi'nin kalesini koruyan Kristijan Naumovski, Fenerbahçe'yi değerlendirdi.Kanarya ile oynamalarının kendilerine çok büyük bir tecrübe kattığını söyleyen 33 yaşındaki file bekçisi, şunları söyledi: "Bizim için tecrübe dolu bir maçtı. Bir adım ilerisiydi, çünkü Makedonya'da Fenerbahçe gibi bir büyük bir camia ile dostluk maçı yapmak pek mümkün değil. Jorge Jesus, her zaman takımına bağırıyordu.""Bütün oyuncularına seslenmeyi maç boyunca ihmal etmedi. Sezon öncesinin ilk hazırlık maçıydı ama yeni bir planı vardı ve kesinlikle kazanmak istiyordu. Ama o gün şansızdılar ve bizimle berabere kaldılar. Sahaya baktığımda en iyisi Bruma'ydı. Bize birçok problem yarattı. Çok şut çekemedi belki ama boş alan yakaladığında çok tehlikeli olduğunu her zaman bize hissettirdi. Santa Clara'da oynarken daha önce Lincoln ile karşılaşmıştık. Ciddi ve iyi bir oyuncu. Her alandan gol atabilir. Çok hızlı ve birebirde çok tehlikeli. Bence gelecek sezon Fenerbahçe'ye çok yardımı dokunabileceğini düşünüyorum.""Her gün Fenerbahçe gibi büyük takımlarla oynayamıyoruz. Bu tarz maçlar bizim geleceğimize çok yardımcı oluyor. Fenerbahçe maçında olan hatalarımızı değerlendireceğiz ve kendimizi geliştireceğiz."