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Shaq, en iyi oyununu Halle Berry izlerken oynamış!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, ünlü aktris Halle Berry'nin, şimdiye kadarki en iyi oyununu oynaması için kendisine nasıl ilham verdiğiyle ilgili komik bir hikaye paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, ünlü aktris Halle Berry'nin, şimdiye kadarki en iyi oyununu oynaması için kendisine nasıl ilham verdiğiyle ilgili komik bir hikaye paylaştı.

Cheslie Kryst of Extra ile yakın zamanda yaptığı röportajda Shaq, Halle Berry'nin New York Knicks'e karşı oynamak için kendisine nasıl ilham verdiğini anlattı.

O'Neal, Berry'nin ona baktığını gördüğünde serbest atış çizgisinde olduğunu söyledi ve onu fark ettiğinde, oyun onun için değişmişti:

"En iyi maçım New York Knicks'e karşıydı. Serbest atış yapmak üzereydim ve Halle Berry bana bakıyordu. Benche geri döndüm ve herkese 'Sakın şut atmayın. Her seferinde topu bana verin.' dedim. Bu benim en iyi maçımdı, çünkü Halle Berry oradaydı."

O'Neal, NBA tarihindeki en dominant ve güçlü oyuncu olarak kabul ediliyor. Ancak Berry'nin güzelliği O'Neal'ı en iyi performansına taşımış olsa da, Hall of Fame bu olayın hangi yılda gerçekleştiğini açıklamadı.


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