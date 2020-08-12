Serkan Kırıntılı'ya Süper Lig'den talip çıktı

Süper Lig takımlarından Denizlispor, son olarak Konyaspor'da forma giyen Serkan Kırıntılı'ya talip oldu

Haber; Yeni Asır
Serkan Kırıntılı'ya Süper Lig'den talip çıktı
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12 Ağustos 2020 11:13
Denizlispor, Konyaspor'la yollarını ayıran Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna katmak için görüşmelerine hız verdi.

140 kez yeşil-beyazlı formayı giyen Serkan, Rizespor, Fenerbahçe, Ankaragücü ve Adanaspor formalarını terletti. Serkan Kırıntılı'nın bu hafta Denizli'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu arada Denizlispor Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz'ın ardından genç yıldızı Recep Niyaz'ın mukavelesini 2023 yılına kadar uzattı.

Horozlar'ın yeni teknik direktörü Robert Prosenicki'nin eski takımı Kayserispor ile ilişiğini kestikten sonra 14 Ağustos'ta imza atacağı açıklandı.



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