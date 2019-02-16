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Sergio Ramos'tan savunma: "Kart görmek zorundaydım"

Real Madrid'in Ajax ile oynadığı maçta kartını sıfırlamak için bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle soruşturma açılan Sergio Ramos, konu hakkında açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos'tan savunma: 'Kart görmek zorundaydım'
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16 Şubat 2019 04:55
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya geldiği ve 2-1 kazandığı maçta Sergio Ramos'un sarı kart görerek rövanş mücadelesine cezalı olması, kartının sıfırlanması gündeme oturdu.

UEFA bu olayın ardından Sergio Ramos için soruşturma başladı. Tecrübeli stoper, kendisini savundu.

"BAŞKA ÇAREM YOKTU"

Sarı kartlık faulü yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Ramos, "Bütün bunlara çok şaşırdım. Faulü yapmak istemiştim çünkü başka çarem yoktu. Rakip tehlikeli şekilde kontratak yaptı. Cezalı olacağımı bilmediğimi söylersem yalan olur ama o faulu yapmaktan başka çarem yoktu. Futbolda bazen böyle zor kararlar almak gerekebilir." dedi.

"GRUPTA SIFIRLARDIM"

Ramos sözlerini "Kartları sıfırlamak isteseydim, bunu grup aşamasında yapabilirdim. Roma maçında zaten gruptan çıkmayı garantilemiştik. CSKA maçında sıfırlardım. Ayrıca o maçta kadroya alınmadım" ifadeleriyle tamamladı.

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