Sergio Ramos'tan savunma: 'Kart görmek zorundaydım'

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya geldiği ve 2-1 kazandığı maçta Sergio Ramos'un sarı kart görerek rövanş mücadelesine cezalı olması, kartının sıfırlanması gündeme oturdu.
UEFA bu olayın ardından Sergio Ramos için soruşturma başladı. Tecrübeli stoper, kendisini savundu.
"BAŞKA ÇAREM YOKTU"
Sarı kartlık faulü yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Ramos, "Bütün bunlara çok şaşırdım. Faulü yapmak istemiştim çünkü başka çarem yoktu. Rakip tehlikeli şekilde kontratak yaptı. Cezalı olacağımı bilmediğimi söylersem yalan olur ama o faulu yapmaktan başka çarem yoktu. Futbolda bazen böyle zor kararlar almak gerekebilir." dedi.
"GRUPTA SIFIRLARDIM"
Ramos sözlerini "Kartları sıfırlamak isteseydim, bunu grup aşamasında yapabilirdim. Roma maçında zaten gruptan çıkmayı garantilemiştik. CSKA maçında sıfırlardım. Ayrıca o maçta kadroya alınmadım" ifadeleriyle tamamladı.
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UEFA bu olayın ardından Sergio Ramos için soruşturma başladı. Tecrübeli stoper, kendisini savundu.
"BAŞKA ÇAREM YOKTU"
Sarı kartlık faulü yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Ramos, "Bütün bunlara çok şaşırdım. Faulü yapmak istemiştim çünkü başka çarem yoktu. Rakip tehlikeli şekilde kontratak yaptı. Cezalı olacağımı bilmediğimi söylersem yalan olur ama o faulu yapmaktan başka çarem yoktu. Futbolda bazen böyle zor kararlar almak gerekebilir." dedi.
"GRUPTA SIFIRLARDIM"
Ramos sözlerini "Kartları sıfırlamak isteseydim, bunu grup aşamasında yapabilirdim. Roma maçında zaten gruptan çıkmayı garantilemiştik. CSKA maçında sıfırlardım. Ayrıca o maçta kadroya alınmadım" ifadeleriyle tamamladı.
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