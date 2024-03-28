Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı ancak henüz forma giyemeyen Serge Aurier'in, sahalara döneceği maç belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2024 09:57
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, devre arasında Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'in yerine alınan Serge Aurier, henüz forma yüzü göremedi.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan sakat dönmüştü.

Sarı-kırmızılılara Nottingham Forest'tan transfer edilen ancak ligin sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz forma giyemeyen Serge Aurier, idmanlara çıkmaya başlamıştı.

İŞTE GERİ DÖNECEĞİ MAÇ

Fildişi Sahilli oyuncunun Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyeceği, Alanyaspor karşısında sahada olacağı belirtildi.

Aurier'in, Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kariyerinde Lens, Toulouse, PSG, Tottenham, Villarreal ve Nottingham Forest gibi takımlarda forma giyen Aurier'in, güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro... 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery