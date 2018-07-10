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Şenol Güneş'ten Ryan Babel talebi!

Beşiktaş Yönetimi, transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hollandalı yıldızı, Şenol Güneş'in "O, kanatta ve forvet arkasında oynayacak. Planlarımı onun üzerine yapıyorum" sözlerinin ardından satmama kararı aldı.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş'ten Ryan Babel talebi!
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10 Temmuz 2018 06:24
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kampta gösterdiği performansla göz doldururken siyah-beyazlı yönetim, bu oyuncuyu için gelen tekliflere kapılarını kapattı.

Özellikle Brezilya'nın Flamengo ekibinin kıskacı altında olan tecrübeli oyuncu, yönetimin aldığı kararla şimdilik takımda kalacak. 6 milyon euroluk bonservisi az bulduğu için bu teklifi geri çeviren idareciler, teknik heyetten gelen olumlu raporlar nedeniyle, Babel dosyasını kapattığı öğrenildi.

Yönetim, Flamengo kulübünün transfer için ısrarcı olursa bonservis bedelini 10 milyon euroya çıkaracak. Bu durumu kampta Şenol Güneş'e soran siyah-beyazlı yönetimin, "Babel yeni sezonda hem kanatta hem de forvet arkasında oynayacak. En önemli planlarımı onun üzerine yapıyorum" sözleriyle, Babel'i satmama kararı aldı.

Öte yandan Babel'in de Beşiktaş'tan ayrılmayacağını ve yeni bir sözleşme imzalamayı yönetime bir kez daha ilettiği ortaya çıktı. Tatilde bile yoğun bir tempoda çalıştığı öğrenilen Hollandalı oyuncunun, İstanbul'dan taşınma gibi bir radikal karar almaya soğuk baktığını yakın çevresine söylediği bildirildi.



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