Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.



"KALİTELİ OYUNCULARSINIZ"



Oyuncularını motive eden Güneş, "Son haftalarda işler istediğiniz gibi gitmemiş olabilir ancak siz kaliteli oyuncularsınız" dedi ve takıma büyük güven duyduğunu dile getirdi.



"3 MAÇI DA KAZANALIM"



Deneyimli teknik adam ayrıca, "Eksiklerimizi göreceğiz, oyunumuzu geliştireceğiz ve sonuca gideceğiz. Var olan değerinizi gösterin. Bizim işimiz size yardımcı olup yol göstermek. Hem hücumda hem de savunmada iyi olmak zorundayız. Çalışarak, özveri göstererek bunu başaracağız. Adım adım ilerleyelim ve Dünya Kupası'na kadar olan üç maçı kazanmak için elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ