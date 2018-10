Şenol Güneş: 'Bu futbol bize hiç yakışmıyor'

Önce toplu bir konuşma yapan Şenol Güneş, daha sonra bireysel görüşmeler de yaparak, herkese eksiklerini bir bir anlattı, neler yapmaları gerektiğini hatırlattı. Son 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan bir takımın şu andaki performansının hiç iyi tepkiler almadığını belirten Güneş, Genk maçından itibaren toparlanmalarını ve gerçek Beşiktaş'ı izlettirmelerini istedi.Genk maçının gerçek Beşiktaş'ı göstermek için iyi bir fırsat olacağını belirten Şenol Güneş daha sonra tatlı sert uyarılarda bulundu: Beşiktaş'ta her oyuncu değerlidir. Değerli olduğunuz için burada olduğunuzu hep söylüyorum. Bu formayı giyen herkes hakkını vermek zorunda. Bu sezon bazı maçlarda bize yakışmayan bir görüntü içindeydik. Bu bizim de değerimizi aşağıya çekiyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Her maç bir öncekinden daha iyi olmak yerine, daha kötü oynuyoruz. Bu duruma son vermek için Genk maçı iyi bir fırsat. Bunu iyi değerlendirin.Sakatlıklar ve kaybedilen puanlardan sonra takım enerjisinde bir düşüş yaşanıyor. Bunu tekrar el birliğiyle yukarıya çekmeliyiz. Coşkumuzu ve heyecanımızı asla kaybetmemeliyiz. Hatalarımızla yaşamak bize bir şey kazandırmaz ama onlardan ders alarak geleceği inşa etmeliyiz. Sadece futbola odaklanın ve Beşiktaş'ın formasını en iyi şekilde taşıyın. Bu sorumluluğumuzu her zaman hayatımızda birinci sıraya koymak zorundayız. Başarı için disiplin ve çalışma şart.