Scoutlara göre, J.R. Smith büyük bir "X faktörü"

Bazı scoutlar, J.R. Smith'in Los Angeles Lakers için büyük bir "X faktörü" olduğunu söyledi.



Lakers, geçtiğimiz ayın sonlarında NBA'de sezonun devamına katılmayacağını belirten Avery Bradley'in yerine Smith'i getirmişti.



Smith bu sezon hiç basketbol oynamamış ve geçtiğimiz yıl Cleveland Cavaliers ile sadece 11 maçta yer almıştı, bu yüzden ondan önemli bir katkı beklemek, bazılarına göre çok fazla soru işareti barındırıyor.



Ancak, bazı scoutlar, Smith'in Lakers'a yardım edebileceğini düşünüyor. Nitekim, bir scout, Smith'in Los Angeles'a Bradley'den daha iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyor:



"Bence Bradley'yi kaybetmek ve Smith'i eklemek, Lakers'a yardımcı olan bir durum. Şut sokabilmeleri gerekiyor."



Bir başka scout, Smith'in Lakers için bir X faktörü olabileceğini düşünse de , Smith'in Bradley'e nazaran bir "sürüm yükseltme" olduğunu kabul etmiyor:



"J.R. gerçekten büyük bir X faktörü. Bir playoff maçında beş üçlük atabilecek olan J.R.'ı alırsanız, o zaman tamam. Ama şu anda J.R.'ın nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok fazla bilinmeyen var. Kyle Kuzma gerçekten iyi, ama playoffların ve şampiyonluk yolculuğu feleğinin çemberinden henüz geçmiş değil. Avery Bradley çok büyük bir kayıp."



Smith, 2016 yılında Cleveland'da LeBron James ile birlikte bir şampiyonluk kazandığı ve 2015'ten 2018'e kadar dört kez finalde yer alan Cavs takımında önemli bir üye olduğu için, büyük miktarda playoff deneyimine sahip bir oyuncu.



