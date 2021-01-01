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Schröder: "Lakers'ta olmak istiyorum, ama seçeneklerime bakmak da istiyorum"

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, Lakers ile yaptığı sözleşme uzatması görüşmeleri ve adının takas söylentilerine dahil edilmiş olması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, Lakers ile yaptığı sözleşme uzatması görüşmeleri ve adının takas söylentilerine dahil edilmiş olması hakkında konuştu.

Schröder, Silver Screen and Roll'dan Harrison Faigen'a, Lakers'ta kalmak istediğini ancak seçeneklerini incelemek de istediğini söyledi:

"Bu delice bir iş. Günün sonunda, sezon sonuna kadar oynamak istiyorum. Kesinlikle bir Laker olmak istiyorum, ancak seçeneklerimi de görmek istiyorum. İstiyorum ama asıl isteğim bir Lakers oyuncusu olmak."

İddialara göre, Schröder ve Lakers'ın yeni bir sözleşme için anlaşmaya yakın olmadıkları belirtilmişti.


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