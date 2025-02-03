Haber Tarihi: 03 Şubat 2025 17:48 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 17:48

Santorini Yanardağı nerede? Yunanistan Santorini adası

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler, adaları korku içinde bıraktı. Santorini başta olmak üzere, pek çok ada deprem fırtınasıyla sarsılıyor. Peki, Santorini Yanardağı nerede? Yunanistan Santorini volkanı adası nerede? İşte Santorini haritası

Santorini Yanardağı nerede? Yunanistan Santorini adası
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Santorini Yanardağı, Yunanistan'ın en ünlü volkanlarından biridir. Ege Denizi'nde yer alan Santorini Adası'nın merkezinde bulunan bu yanardağ, tarih boyunca birçok büyük patlamaya sebep olmuştur. Santorini'nin benzersiz coğrafi yapısını oluşturan bu volkan, turizm açısından da büyük ilgi görmektedir.

Santorini Yanardağı Nerede?

Santorini Yanardağı, Ege Denizi'nde, Yunanistan'a bağlı Kiklad Adaları'nın bir parçası olan Santorini Adası'nda yer almaktadır. Başkent Atina'nın yaklaşık 200 km güneydoğusunda bulunan ada, volkanik patlamalar sonucu oluşmuş bir kaldera üzerinde kurulmuştur.

Santorini Yanardağı'nın Tarihi

Santorini, milattan önce 1600'lü yıllarda gerçekleşen devasa volkanik patlama ile şekillenmiştir. Bu patlama, Minos Uygarlığı'nın çöküşüne sebep olmuş ve efsanevi Atlantis efsanesine ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde bile Santorini'de volkanik hareketlilik devam etmektedir.

Santorini Yanardağı Aktif mi?

Santorini Yanardağı, hala aktif bir yanardağdır. Son büyük patlaması 1950 yılında gerçekleşmiştir. Günümüzde ise hafif sismik hareketler ve volkanik gaz çıkışları gözlemlenmektedir. Ancak, yanardağ sürekli olarak bilim insanları tarafından izlenmekte ve herhangi bir büyük risk taşımamaktadır.

Celal Şengör'den Flaş Açıklama

Muğla Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Muğla'ya gelen Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi merkezli depremleri değerlendirdi.

Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Celal Şengör, "Depremlerin ne tür deprem olduğu, derinliklerini öğrendim, 7 kilometre imiş. Yani burada normal bir derinlik, beklenilen bir şey. Ama depremler ne tür depremler? Bir de tam olarak nerede kümeleniyorlar? Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık. Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi söylenebilecek bir şey var. Harita üzerinde nasıl görünüyor bunlar? Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım. Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul'daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani" diye konuştu.
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