12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

Samsunspor'dan golcü takviyesi: Cherif Ndiaye!

Samsunspor, Kızılyıldız'da forma giyen golcü futbolcu Cherif Ndiaye'yi transfer etti.

calendar 13 Eylül 2025 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor'dan golcü takviyesi: Cherif Ndiaye!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi renklerine kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cherif Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Açıklamada, "4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız." ifadesi kullanıldı.

Son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 29 yaşındaki Cherif Ndiaye, takımı ile çıktığı 89 maçta 40 gol atma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.