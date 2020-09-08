Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaşacak

AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakasında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaşacak.

Haber; AA
Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaşacak
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08 Eylül 2020 15:35
AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakasında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Geride kalan sezonun Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lig iptal edildiğinde lider durumda bulunan VakıfBank'ın karşılaşacağı mücadele, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Müsabaka, TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Son iki sezonda bu kupayı Eczacıbaşı VitrA kazanmıştı.



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