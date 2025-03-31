Haber Tarihi: 31 Mart 2025 20:54 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 20:54

Salman Khan Aamir Khan kardeş mi?

Salman Khan Aamir Khan kardeş mi? Salman Khan Aamir Khan'ın neyi oluyor? soruları merak ediliyor. Bollywood'un ünlü iki oyuncusu arasındaki ilişki araştırılmaya devam ediyor. Salman Khan ile Aamir Khan kimdir, birlikte oynadığı filmler var mı, nedir?

Salman Khan Aamir Khan kardeş mi?
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Hintli aktör Salman Khan ve Aamir Khan arasındaki akrabalık ilişkisi merak ediliyor. Hindistan film sektöründe önemli yeri olan oyuncular Salman Khan ve Aamir Khan kardeş olup olmadığı merak ediliyor. Salman Khan Aamir Khan kardeş mi? Salman Khan ile Aamir Khan kimdir, birlikte oynadığı filmler var mı, nedir?

SALMAN KHAN AAMİR KHAN KARDEŞ Mİ?

Salman Khan ve Aamir Khan kardeş mi sorusu oldukça sık rastlanıyor. Soyadları aynı olan ünlü oyuncular Salman Khan ve Aamir Khan arasındaki ilişkiyi merak edenler için açıklıyoruz. Salman Khan ve Aamir Khan arasında herhangi bir kan bağı yok. Salman Khan Aamir Khan kardeş değil. İki oyuncu arasındaki soyismi benzerliği aslında Hindistan'da oldukça yaygın. 'Khan' soyadı Hindistan'da oldukça yaygın bir soyismidir.

Hindistan'da bu bilinse de yurtdışında yaşayan, Salman Khan ve Aamir Khan izleyicileri için bu durum merak uyandırıcı olabiliyor. Ancak dediğimiz gibi Salman Khan ve Aamir Khan arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi yok. Salman Khan, 27 Aralık 1965 yılında Hindistan Indore'de doğdu. Babası ünlü senarist Salman Khan'dır. Aamir Khan ise 14 Mart 1965 yılında Hindistan Mumbai'de doğdu. Hintli oyuncu, yönetmen ve yapımcı olan Aamir Khan, dünyaca ünlü bir aktördür.


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