Salcano Sakarya, dünya şampiyonasında derece için pedala basacak

Sakarya'da 23-25 Ekim tarihlerinde yapılacak 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için son hazırlıklarını sürdüren Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan şampiyonaya, 30 ülkeden 150 sporcunun katılması bekleniyor.



Şampiyona hazırlıklarını uzun süredir Sakarya'da sürdüren Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcuları, dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı organizasyonda üst sıralarda yer alarak ülkeye gurur yaşatmak istiyor.



- "Başarılara bir halka daha eklemek isteriz"



Şampiyona direktörü ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın menajeri Aziz Sırnaç, AA muhabirine, Sakarya'nın Türkiye'de ilk defa düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yapacağını söyledi.



Yaklaşık 2 yıldır kıta takımı olarak Türkiye'yi temsil ettiklerini vurgulayan Sırnaç, "Bütün sporcularımızın milli sporcu olması sebebiyle biraz da milli takım havasıyla yarışıyoruz. Ülkemizi büyük gururla temsil ediyoruz, başarılı sonuçlar da alıyoruz. Bu sene ülkemiz yol bisikletinde iki olimpiyat kotası kazandı, sporcularımızın aldığı puanlarla bu başarıya ulaştık. İki sporcumuz olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Dağ bisikletinde de yine Türkiye şampiyonlarına, birçok uluslararası derece elde eden takıma sahibiz. Dolayısıyla sportif ve organizasyon anlamında bütün hızımızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Sırnaç, şampiyona için iddialı olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Sakarya, 'sporun başkenti' olarak kendini tanıtan bir şehir. Gerçekten birçok branşta başarılı sporcular yetiştiriliyor. Biz de hafta sonu bu başarılara bir halka daha eklemek isteriz. Dünya şampiyonası tabii çok farklı bir arena. Henüz bu seviyelerde yarışabilmiş bir takım ya da yapıyı ülke olarak kuramadık ama geçen pazar yapılan test yarışlarında podyumdaydık. Burada dünya şampiyonu bir sporcu yarışmasına rağmen Sakarya takımı olarak bunu başardık ve ikinci bitirdik. Dünya şampiyonasında da hep beraber bir sürpriz görebilir miyiz, bunu deneyeceğiz. elimizden geleni ortaya koyacağız."



- "Ülkemizi ön sıralarda gösterme adına şansımızı deneyeceğiz"



Takım kaptanı milli bisikletçi Mustafa Sayar da takım olarak 2,5 yıldır yarışlara hazırlandıklarını, önemli bir organizasyon olduğu için heyecanlı olduklarını söyledi.



Ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını dile getiren Sayar, "Maraton branşında yeni bir ülkeyiz ama burada ön sıralarda kalarak hem kendimizi geliştirme adına hem de böyle bir organizasyonda ülkemizi ön sıralarda gösterme adına şansımızı deneyeceğiz. Takımımız yol bisikleti üzerine kurulu ama maraton ve dağ bisikletinde de yarışmış sporcularımız var. Karma takım olduğumuz için çeşitli yarışlarda iddialarımız oluyor. İyi olduğumuz alanlar var, maraton da bunlardan biri ama tabii dünya şampiyonası çok üst seviye bir organizasyon." ifadelerini kullandı.



Sayar, bu yarışın, dünya ve Avrupa şampiyonalarında neler yapabileceklerinin bir göstergesi olarak kendileri için güzel bir örnek olacağına işaret ederek, "Hedefimiz ön sıralarda, ilk 15'in içerisinde birkaç sporcuyla yarışı tamamlayabilmek. 110 kilometrelik zor ve çoğunlukla yokuştan oluşan bir parkur. Bunun da etkisiyle zor bir yarış olacak. Biz de önlerde bulunup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.



